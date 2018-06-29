Китай предложил Турции объединиться для развития двусторонних стратегических отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объединить усилия для развития двусторонних стратегических отношений.
Он направил телеграмму лидеру Турции в связи с его переизбранием на должность главы государства. Так же Си Цзиньпин отмечает положительное течение взаимодействия Пекина и Анкары на высшем уровне. Благодаря этому, считает лидер Китая, и были достигнуты значительные успехи в двустороннем сотрудничестве. Его слова приводит официальный сайт МИД КНР.
«Я уделяю большое внимание развитию отношений между Китаем и Турцией и готов объединить наши усилия ради еще более значительного развития китайско-турецких связей стратегического сотрудничества, в интересах двух стран и их народов», - говорит Си Цзиньпин.
Напоминаем, что на досрочных президентских выборах в Турции 24 июня победу одержал действующий глава государства Реджем Тайип Эрдоган. Свой голос за него отдали 26,3 млн человек из 51 млн граждан. Таким образом он получил 52,59% голосов.