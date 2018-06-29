Китай предложил Турции объединиться для развития двусторонних стратегических отношений

СЕГОДНЯ 17:25 2018-06-29T17:25:40+03:00

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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану объединить усилия для развития двусторонних стратегических отношений.

Он направил телеграмму лидеру Турции в связи с его переизбранием на должность главы государства. Так же Си Цзиньпин отмечает положительное течение взаимодействия Пекина и Анкары на высшем уровне. Благодаря этому, считает лидер Китая, и были достигнуты значительные успехи в двустороннем сотрудничестве. Его слова приводит официальный сайт МИД КНР.

«Я уделяю большое внимание развитию отношений между Китаем и Турцией и готов объединить наши усилия ради еще более значительного развития китайско-турецких связей стратегического сотрудничества, в интересах двух стран и их народов», - говорит Си Цзиньпин.

Напоминаем, что на досрочных президентских выборах в Турции 24 июня победу одержал действующий глава государства Реджем Тайип Эрдоган. Свой голос за него отдали 26,3 млн человек из 51 млн граждан. Таким образом он получил 52,59% голосов.