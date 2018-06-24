Исторические выборы в Турции: что там вообще происходит?

СЕГОДНЯ 19:35 2018-06-24T19:43:04+03:00

Корреспондент "КП" в Стамбуле наблюдал за тем, как турки впервые выбирали президента страны и парламент одновременно

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Голосование в Турции проходит досрочно. Ранее оно планировалось на ноябрь 2019-го. Несколько часов назад избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Если Эрдоган не победит в первом туре (то есть не наберет 50% + 1 голос), битва продолжится 8-го июля. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по Стамбулу и понаблюдал за ходом самого масштабного и долгожданного события в стране.

КУЛЬТ ПОЛИТИКИ

Я был в Турции на следующий день после попытки военного переворота и во время конституционного референдума, когда турки фактически проголосовали за султанат во главе с Эрдоганом. Каждый раз это было политическое шоу сумасшедших масштабов. Многотысячные митинги, шествия, автопробеги - настоящий марафон патриотического угара и поклонения флагу страны - неизменному атрибуту любого общественно-важного события.

На демонстрации турки ходят, как на работу - обязательно. А врагов государства (их много: РПК, беглый проповедник Гюлен, американцы, в конце концов) они вешают и четвертуют прямо на площадях. Символически, разумеется. Но от того не менее страстно и агрессивно.

Корреспондент "КП" в Стамбуле наблюдал за "историческими выборами"Фото: Аббас ДЖУМА

Нынешние выборы, по всей видимости, побьют все рекорды по уровню общественного резонанса. Чего стоят предвыборные агитации кандидатов - в одном Измире на марш оппозиции недавно собралось, по некоторым данным, порядка 2,5 миллионов человек.

К слову, после неудавшегося путча (это произошло летом 2016-го), когда Эрдоган пересажал огромное количество неугодных ему политиков и активистов, казалось, что в стране полностью избавились от несогласных. Ну или, во всяком случае, от лидеров, способных этих несогласных объединить вокруг себя. Однако сегодня я убеждаюсь, что это не так. За 5 часов непрерывного опроса граждан возле избирательных участков я так и не смог нарисовать общую картину общественного мнения. Но смог понять - уставших от действующего президента много, и они готовы действовать.

Всех пятерых оппозиционеров объединяет бесконечный список претензий к ЭрдогануФото: Аббас ДЖУМА

КРАТКО О КАНДИДАТАХ И ИХ ПАРТИЯХ

Претендентов на главный политический пост в стране шестеро. Все разные, все с внушительным политическим багажом, все (кроме Догу Перинчека) проНАТОвские и все объединены бесконечным списком претензий к Эрдогану. Больше всего их раздражает то, что он не демократичный и слишком увлечён внешней политикой. В то время, как в самой Турции люди годами попивают горький коктейль из роста инфляции, безработицы и долгов с падением турецкой лиры.

Мухаррем Индже

Его называют самым опасным конкурентом Эрдогана. Его фишка в близости к народу. Он обещает вернуть туркам свободу слова и дружбу с европейцами. Индже за мир во всем мире, а в арабо-израильском конфликте поддерживает палестинцев (как и все кандидаты, но не так яростно, как это делает Эрдоган). В общем, угодить и нашим, и вашим - такова стратегия этого кандидата.

Выступает Индже от старейшей "Народно-республиканской партии". Её членов ещё называют "кемалистами" в честь основателя движения Кемаля Ататюрка. Основной упор в партийной программе сделан на нуждах турецкого народа, что демонстрирует официальный девиз: «Мы приходим для нации». Сравните его с популистским слоганом правящей партии - «Это время Турции» - и вы поймёте, куда решили бить главные оппоненты действующей власти.

Мерал Акшенер

Турецкая «железная» леди, жестоко расправлявшаяся с курдами в 90-е. Раньше она была членом партии националистов. Но когда фракция объединилась с Эрдоганом, Акшенер ушла и основала свою «Хорошую партию» (ХП), чем жутко потрепала нервы нынешнему президенту. Так что ХП практически отрезали от крупных СМИ (как и курдов). Вот некоторые тезисы из ее предвыборной кампании (а также программы ХП):

- Все должны поровну получать права и обязанности. Власть не должна принадлежать одному человеку, а парламент должен обслуживать народ, а не Эрдогана.

- Все ресурсы и богатства Турции должны быть поровну распределены между всеми ее жителями, вне зависимости от их национальности, пола, политических или религиозных убеждений.

- Каждый документ, под которым стоит подпись главы государства, должен приносить пользу людям.

- Турция должна идти по пути либерализации прав и свобод (чтобы было, как в Европе).

- Партия выступает за полный отказ от государственных СМИ и цензуры.

ХП пытается оседлать конёк Эрдогана - борьбу с терроризмом. Беженцы, по словам Акшенер, будут возвращены домой, а детям, рожденным в Турции, будет даваться разрешение на временное проживание, а не гражданство. Сирия больше не будет аргументом во внутренней политике.

Претендентов на главный политический пост в стране шестероФото: Аббас ДЖУМА

Селахаттин Демирташ

Курдский политик, глава Демократической партии народов (ДПН), арестованный в ноябре 2016 года по обвинению в поддержке террористов. Положение ДПН крайне противоречивое. С одной стороны, члены партии чуть ли не изгои, а, с другой, Демирташ - официальный кандидат в президенты. По словам экспертов, у его партии неплохие шансы преодолеть 10-процентный избирательный порог. А у него самого серьезная поддержка в лице примерно 4 миллионов избирателей (результат Демирташа во время президентских выборов 2014 года).

Догу Перинчек

Лидер партии «Ватан». Выступает за выход Турции из НАТО и сближение с Россией. Однако эксперты отмечают, что политическая позиция Догу крайне изменчива: то он коммунист, то националист, то поддерживает Рабочую партию Курдистана, то выступает против нее, объединившись с Эрдоганом против США. В общем, он совсем не популярен в Турции, а его партия, дай Бог, наберет 2%, - говорят политологи.

Темель Карамоллаоглу

Председатель «Партии счастья». Исламист. Считает, что при Эрдогане Турция будет страной конфликтов и экономических проблем. Выступает за традиционные ценности и религиозный подход к жизни.

Не на всех избирательных участках было тихо - в соцсетях сообщали о вбросах, драках и даже стрельбеФото: Аббас ДЖУМА

ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ - РЕДЖЕП ЭРДОГАН

- От него не надо ждать ничего хорошего, - говорит политический аналитик и журналист Гийит Гюнаи. - Начнем с того, что Эрдоган начал политическую карьеру с радикального ислама в 70-е. Он был активным членом партии Национального спасения (Millî Nizam Partisi). В начале нулевых он решил отойти от слишком яростного исламизма, и на свет появилась партия, которая нынче у руля - Партия справедливости и развития (ПСР), члены которой были и остаются тесно связаны с организацией «Братья мусульмане» (запрещена в РФ - Ред.). К слову, тогда Эрдоган был героем на Западе. США взрастили Эрдогана, поэтому не верьте его антиамериканским воплям сегодня. Он обязан Штатам и будет действовать в их интересах.

- А что вас конкретно не устраивает, можешь объяснить?

- Нас не устраивает, что правящая партия и президент вмешиваются в нашу жизнь. Хотят исламизировать ее. Можно с уверенностью сказать, что именно поэтому половина населения не просто не поддерживает Эрдогана, а ненавидит его.

Я помню, как в 2013-м (в этом году Турцию потрясли митинги противников Эрдогана - Ред.) меня ужасно разозлило одно из выступлений президента по телевизору. Он сказал, что везде свои правила. В Турции - свои. И предупредил, что он против откровенной одежды и отношений до брака. Но это его правила. Почему я должен им следовать?

Отсюда и все остальные проблемы. В прошлом году Эрдоган потерял Стамбул, Анкару и Измир (во время конституционного референдума - Ред.). Это практически 1/3 населения страны. И это именно те районы, где проживает средний класс - образованные граждане. А теперь вопрос: как можно говорить о каком-то прогрессе, если лучшие люди Турции против власти?

- И кто по вашему победит на этот раз?

- Я думаю, Эрдоган должен победить. Может быть не в 1-м туре, но должен. И не потому что его любит народ, а потому что проигрыш будет означать его конец. Для его оппонентов выборы - это лишь этап. Не выйдет в этот раз, повторят в другой. А Эрдоган, оставшись без власти, будет съеден за все, что он натворил. При этом самый вероятный вариант - это победа Эрдогана и поражение его партии.

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НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

- На нашем участке никаких инцидентов не было, - говорит член коммунистической партии Селим. - Но в Анкаре кто-то попытался бросить пачку бюллетеней. Там завязалась драка. В городе Эрзурум 3 человека были убиты в перестрелке между последователями Эрдогана и Акшенер. Еще СМИ сообщают, что в провинции Шанлыурфа был вброс бюллетеней. В соцсетях пишут, что там вообще не спокойно - люди дерутся, стреляют.

Я думаю, что если Эрдоган не победит сегодня, страна может погрузиться в хаос.

ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ

- Отношения между Москвой и Анкарой - это мутная вода, - говорит турецкий политолог Альберт Бирдал, - И это не только потому что мы не знаем, что нас ждет после этих выборов. Такая ситуация сложилась из-за нестабильности в регионе и мире. Однако велик риск, что Эрдоган, обретя абсолютную власть, полностью развернется к Западу. То же самое можно сказать о всех кандидатах на этих выборах. Мухаррем Индже точно будет с Западом и НАТО.

Еще одной потенциальной проблемой между нашими странами может стать обстановка на Ближнем Востоке. Особенно в Сирии. Приграничная провинция Идлиб - это бомба замедленного действия.

В общем, среди всех сильных кандидатов нет ни одного, который мог бы стать России другом. Но нет и очевидных врагов. Будущее российско-турецких отношений туманно, как и будущее самой Турции.