Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию не снизится с 1 июля

СЕГОДНЯ 18:02 2018-06-29T18:02:27+03:00

В настоящее время беспошлинный ввоз распространяется на посылки стоимостью до 1000 евро в месяц и весом до 31 кг

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Порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов не будет снижен до 500 евро с 1 июля 2018 года, как это предлагал Минфин РФ.

Однако в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии снижение точно произойдет с 1 января 2019 года, отметил замглавы Минфина Илья Трунин.

«С 1 июля уже нет, но с 1 января точно, это уже решение принято», - заявил Трунин журналистам.

Он также пояснил, что решение о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза было принято на уровне ЕАЭС в декабре 2017 года. Предполагается, что оно будет реализовано в два этапа: с 1 января 2019 года порог установят на уровне 500 евро, а с 1 января 2020 года — 200 евро.

При этом Минфин предлагает снижать порог беспошлинного ввоза интенсивнее. Кроме того, ведомство рассчитывает на установлении дополнительного ограничения на уровне 100 евро за одну посылку. По словам Трунина, инициативы ведомства будут обсуждаться правительством и не смог назвать сроков их реализации.

Напомним, в настоящее время допускается беспошлинный ввоз посылок в Россию на сумму до 1000 евро в месяц и весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес превышают указанные значения, необходимо заплатить 30% пошлину.