Литовский проект «Миссия Сибирь» не закрывается, но его участники не могут получить визы в Россию
Общественный проект «Миссия Сибирь», в рамках которого литовцы приезжают в Россию для обустройства мест захоронения репрессированных соотечественников, не закрывается. Об этом сообщила руководитель инициативы Риминта Кежелите.
По ее словам, российская сторона впервые отказала участникам проекта в выдаче виз, при этом у них есть еще две недели для того, чтобы получить разрешительные документы.
Как сообщал сайт «КП», ранее МИД РФ ограничил выдачу виз литовцам в ответ на ужесточение позиции Вильнюса в вопросах мемориальной деятельности.
В частности, литовские власти начали разработку новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия». Под этим предлогом все ремонтно-восстановительные работы российской стороны на захоронениях советских воинов в Литве были фактически заморожены.
«Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим», - подчеркнули в российском посольстве в Литве.
В свою очередь литовское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что Москва не станет чинить искусственных препятствий проекту «Миссия Сибирь». В Вильнюсе такие действия сочли непропорциональными, заявив, что некорректно сравнивать приведение в порядок воинских мемориалов и общественную инициативу.