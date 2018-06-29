СЕГОДНЯ 19:26 2018-06-29T19:26:18+03:00

Литовский проект «Миссия Сибирь» не закрывается, но его участники не могут получить визы в Россию Фото: REUTERS

Руководитель общественной инициативы Риминта Кежелите отметила, что у участников проекта остается есть еще две недели на получение разрешительных документов

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Общественный проект «Миссия Сибирь», в рамках которого литовцы приезжают в Россию для обустройства мест захоронения репрессированных соотечественников, не закрывается. Об этом сообщила руководитель инициативы Риминта Кежелите.

По ее словам, российская сторона впервые отказала участникам проекта в выдаче виз, при этом у них есть еще две недели для того, чтобы получить разрешительные документы.

Как сообщал сайт «КП», ранее МИД РФ ограничил выдачу виз литовцам в ответ на ужесточение позиции Вильнюса в вопросах мемориальной деятельности.

В частности, литовские власти начали разработку новой редакции «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия». Под этим предлогом все ремонтно-восстановительные работы российской стороны на захоронениях советских воинов в Литве были фактически заморожены.

«Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим», - подчеркнули в российском посольстве в Литве.

В свою очередь литовское внешнеполитическое ведомство выразило надежду, что Москва не станет чинить искусственных препятствий проекту «Миссия Сибирь». В Вильнюсе такие действия сочли непропорциональными, заявив, что некорректно сравнивать приведение в порядок воинских мемориалов и общественную инициативу.