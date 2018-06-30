2018-06-30T15:44:16+03:00
Политика

Чижов назвал решение саммита ЕС по миграции «рыхлым и компромиссным»

По мнению постпреда РФ при Евросоюзе, вряд ли можно считать достигнутое соглашение прорывом
Дарья ИВАШКИНА
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Постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧижовПостоянный представитель России при ЕС Владимир ЧижовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал решение по миграции, принятое на прошедшем в Брюсселе 28-29 июня саммите Евросоюза, «рыхлым и компромиссным». По его словам, это объясняется глубиной европейских противоречий по этому вопросу.

«Довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать, хотя изначально новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте грозился его заветировать», - сказал дипломат.

Как считает Чижов, по большому счету, перед участниками саммита ЕС стоял выбор: «либо никакого итогового документа, либо документ, состряпанный из компромиссов». «Вряд ли есть основания считать это прорывом», - цитирует постпреда нашей страны ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге лидеры стран Евросоюза все-таки достигли соглашения.

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