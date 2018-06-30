Чижов назвал решение саммита ЕС по миграции «рыхлым и компромиссным»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал решение по миграции, принятое на прошедшем в Брюсселе 28-29 июня саммите Евросоюза, «рыхлым и компромиссным». По его словам, это объясняется глубиной европейских противоречий по этому вопросу.
«Довольно рыхлый и явно компромиссный по формулировкам текст все-таки удалось согласовать, хотя изначально новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте грозился его заветировать», - сказал дипломат.
Как считает Чижов, по большому счету, перед участниками саммита ЕС стоял выбор: «либо никакого итогового документа, либо документ, состряпанный из компромиссов». «Вряд ли есть основания считать это прорывом», - цитирует постпреда нашей страны ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге лидеры стран Евросоюза все-таки достигли соглашения.
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