2018-06-29T08:44:27+03:00
В мире

Саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

Переговоры в Брюсселе длились почти 15 часов
Дарья ИВАШКИНА
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Саммит ЕС, прошедший в Брюсселе 28 июня, был посвящен борьбе с миграционным кризисомСаммит ЕС, прошедший в Брюсселе 28 июня, был посвящен борьбе с миграционным кризисомФото: REUTERS
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В пятницу, 29 июня, стало известно, что участники саммита ЕС в Брюсселе достигли соглашения по вопросам миграционной политики.

О том, что после 15-часовых переговоров лидерам стран-членов Евросоюза все-таки удалось договориться, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. «Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», - написал Туск в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. Причем спустя несколько часов после начала дискуссии появилась информация о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по проблеме миграции.

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