Саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции
В пятницу, 29 июня, стало известно, что участники саммита ЕС в Брюсселе достигли соглашения по вопросам миграционной политики.
О том, что после 15-часовых переговоров лидерам стран-членов Евросоюза все-таки удалось договориться, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. «Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», - написал Туск в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. Причем спустя несколько часов после начала дискуссии появилась информация о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по проблеме миграции.
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