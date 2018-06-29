Саммит ЕС достиг соглашения по вопросам миграции

СЕГОДНЯ 08:44 2018-06-29T08:44:27+03:00

Саммит ЕС, прошедший в Брюсселе 28 июня, был посвящен борьбе с миграционным кризисом Фото: REUTERS

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В пятницу, 29 июня, стало известно, что участники саммита ЕС в Брюсселе достигли соглашения по вопросам миграционной политики.

О том, что после 15-часовых переговоров лидерам стран-членов Евросоюза все-таки удалось договориться, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск. «Лидеры 28 стран ЕС договорились по заключениям саммита, включая миграцию», - написал Туск в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 июня, главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. Причем спустя несколько часов после начала дискуссии появилась информация о том, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте заблокировал итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по проблеме миграции.