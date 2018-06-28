28 Июнь 23:55 2018-06-28T23:55:03+03:00

Это связано с разногласиями по миграционной проблеме

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Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза из-за разногласий по миграционной проблеме.

"Итальянский премьер-министр (Джузеппе Конте) заявил, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции", - сообщил источник в делегации одной из стран сообщества.

Позже Евросоюз официально подтвердил сообщения о блокировке итогового документа саммита. До этого лидеры сообщества должны были подписать части итогового документа, посвященные торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности и другим вопросам. Была запланирована пресс-конференция глав Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера, но позже мероприятие перенесли.

"Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты», - заявил представитель Туска.

Он отметил, что на первой сессии Евросоюз "провел обмен мнениями с главой Европарламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом» и рассмотрел другие вопросы, передает ТАСС.

Напомним, ранее власти Италии заявили, что не будут оказывать помощь суднам, перевозящим нелегальных мигрантов.