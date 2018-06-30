Сильный ветер в Москве повалил 16 деревьев, повреждены пять машин

30 Июнь 23:49 2018-06-30T23:56:42+03:00

В последний день июня на столицу обрушился мощный ливень [видео]

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Сильный ветер, бушевавший в Москве во время грозы в субботу, повалил 16 деревьев. В результате повреждены пять автомобилей. К счастью, люди при этом не пострадали.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, уточнив, что непогода не сказалась на работе ресурсоснабжающих и транспортных организаций. Городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

«С 15.00 сегодня по территории Москвы прошёл грозовой фронт, в результате которого повалено 16 деревьев; повреждено пять автомобилей. Среди населения города и гостей столицы пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 июня на столицу обрушился сильнейший ливень, скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Из-за непогоды городские власти ограничили для посещения некоторые парковые и развлекательные достопримечательности Москвы, в том числе была закрыта фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах.

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О ненастье москвичей предупреждали и синоптики, и спасатели. Атмосферный фронт с грозами и дождем подошел к столице в точном соответствии с прогнозами, около 15 часов 30 июня. Ночью и утром лило и гремело на западе Подмосковья, а также в соседних областях: Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Липецкой (подробности).

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