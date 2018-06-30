Мощный ливень стал причиной потопа в терминале аэропорта «Внуково»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-06-30T18:28:05+03:00

По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия в Москве сохранятся до конца выходных

Изменить размер текста: A A

Мощный ливень, который обрушился на столицу в субботу, стал причиной потопа в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково». Очевидцы происшествия охотно снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

На опубликованной в сети записи видно, как вода поступает в здание через течь в потолке, бурным потоком стекает по стеклу и растекается по залу вылетов воздушной гавани.

Напомним, в субботу на Москву обрушился сильнейший ливень и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Несмотря на то, что удар стихии был скоротечным, улицы и автомагистрали столицы успели превратиться в полноводные реки.

В связи с непогодой городские власти ограничили для посещения некоторые парковые и развлекательные достопримечательности Москвы, в том числе была закрыта фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах.

По данным московского главка МЧС, неблагоприятные условия сохранятся в регионе до конца выходных. Ожидаются ливневые дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Местами пройдет град.

Спасатели рекомендуют гражданам по возможности пережидать непогоду дома, а также не искать укрытия от грозы вблизи деревьев или слабоукрепленных конструкций.