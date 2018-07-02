Welt: Трамп не сможет остановить «Северный поток — 2»

СЕГОДНЯ 07:44 2018-07-02T07:44:46+03:00

Ранее Германия поддержала прокладку газопровода, Швеция и Финляндия дали согласие на его строительство

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Президент США Дональд Трамп не может помешать прокладке газопровода между Россией и Германией "Северный поток — 2". Даже санкции против европейских партнеров проекта не гарантируют ему достижение цели, пишет немецкое издание Die Welt.

Политику американского президента обсуждали участники всемирной конференции по газу на прошлой неделе в США. Как напоминает газета, Германия поддержала строительство газопровода, Швеция и Финляндия дали на это свое согласие. Уже ведутся приготовления к строительству по дну Балтийского моря.

Отмечается, что администрация США могла бы ввести экономические санкции против пяти западных концернов, имеющих долю в проекте "Газпрома". Но даже при таком раскладе это на дает уверенности в том, что "Северный поток — 2" не будет построен.

"Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для Газпрома, и ликвидность России в евро сейчас высока... Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока — 2", — сказал финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Die Welt полагает, что американские санкции, наоборот, будут способствовать реализации проекта "Северный поток — 2". Кроме того, недавно появившийся торговый спор Европы и США подтверждает вероятность такого развития событий.

Напомним, проект газопровода "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планирует проложить по дну Балтийского моря от России до Германии.