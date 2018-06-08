2018-06-08T16:41:25+03:00
В мире

Северный поток-2 упёрся в Борнхольм

Германия, Швеция и Финляндия уже одобрили строительство газопровода. Очередь - за Данией
Алексей ВАРЕНОВ
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«Северный поток-2» проходит не только через экономическую зону Дании, но и через территориальные воды - вплотную к датскому острову Борнхольм«Северный поток-2» проходит не только через экономическую зону Дании, но и через территориальные воды - вплотную к датскому острову БорнхольмФото: EAST NEWS
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7 июня Швеция дала разрешение на прокладку в своей исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток-2». Это решение ожидалось на месяц раньше, но официальный Стокгольм решил взять паузу. Это никого не удивило: шведы традиционно скептически относятся ко всему, что может потенциально нанести ущерб экологии региона. Со вчерашнего дня согласованы три четверти маршрута газопровода: ранее строительство в своих водах одобрили Германия и Финляндия.

Теперь на сцену выходит Дания. «Северный поток-2» проходит не только через ее экономическую зону, но и через территориальные воды - вплотную к датскому острову Борнхольм. Изначально Копенгаген был настроен к проекту позитивно и был согласен на то, чтобы вторая нитка легла даже ближе к датским берегам, чем уже построенный газопровод. Только вот настроения в королевстве с тех пор поменялись…

Быстрого согласия датчан ожидать не стоит. Они даже приняли специальное законодательство, позволяющее заблокировать прохождение газовой трубы через свои территориальные воды, если оно противоречит интересам национальной безопасности и обороны. Госдеп США тоже против: по заявлениям его представителя Сандры Одкерк, Россия может использовать газопровод как маскировку для установки подслушивающих и подсматривающих за НАТО систем наблюдения. Правда, в датских разведывательных кругах, по словам министра обороны страны Клауса Хьорта Фредериксена, в эти фантазии не верят и под таким углом газопровод не рассматривают.

В любом случае, Копенгагену сейчас не позавидуешь: на него будут давить со всех сторон. Впрочем, отказ Дании поток русского газа в Европу не остановит, лишь притормозит. У строителей на этот случай есть план «Б», который предусматривает большой крюк - трубу протянут в исключительной экономической зоне Дании, но за пределами территориальных вод королевства. У Дании, конечно, спросят разрешение, но там у нее не будет повода сказать «нет», говорят знакомые с ситуацией в отрасли эксперты.

Хельсинки.

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