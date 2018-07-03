350 тысяч болельщиков посмотрели матч Россия - Испания в метро

СЕГОДНЯ 02:16 2018-07-03T02:16:14+03:00

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Около 350 тысяч пассажиров московского метрополитена увидели в поездах матч Россия – Испания в финале 1/8 чемпионата мира по футболу, который спустя 120 минут завершился победой нашей сборной в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3.

"Историческую победу нашей сборной на экранах в поездах метро увидели более 350 тыс. пассажиров. Спортивное состязание в прямом эфире транслировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки", - сообщил Роман Латыпов, первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию.

Он отметил, что поезда с дисплеями курсируют по всем линиям метро, кроме Филевской, а также первого участка Большой Кольцевой. На экраны выводятся оперативные сведения касательно изменений работы метрополитена, а в период проведения ЧМ-2018 также транслируются матчи. Как отмечает газета Известия, с момента начала мундиаля спортивные состязания команд на экранах в метро увидели более 14 миллионов человек.

Напомним, что 1 июля сборная России одержала победу над командой Испании и впервые в истории вышла в 1\4 финала чемпионата мира. Основное время матча завершилось вничью – 1:1, дополнительное время изменений не принесло, зато по итогам серии послематчевых пенальти испанцы дважды не смогли забить, и Россия выиграла со счетом 4:3.