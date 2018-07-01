Акинфеев - бог!: Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

СЕГОДНЯ 19:55 2018-07-01T20:32:25+03:00

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира!

В плей-офф чемпионата мира по футболу наши играли впервые. Пропустить такое фанаты просто не моглиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Испанская грусть

Давайте признаемся сами себе - мы надеялись только на чудо. Глупо еще на что-то рассчитывать, если против тебя выходит 4 игрока мадридского «Реала», 3 футболиста «Барселоны» и еще двое из «Атлетико» Мадрид – тех клубов, что пылесосом собрали почти все Кубки чемпионов и Кубки УЕФА последних лет. Но есть такие моменты, когда логика отказывает. Когда приходишь на трибуну, холодный расчет закапываешь поглубже, достаешь шарф своей команды и начинаешь просто надеяться. Чаще всего это и называется простым словом футбол. Нас таких в «Лужниках» было 75 тысяч из 78-ми. Остальные три тысячи – испанцы.

Сборная РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А они ведь нас боялись. Правда. Они видели, как накануне вылетели с чемпионата мира Лионель Месси и Криштиану Роналду – два бога чемпионата Испании. Они смотрели, как Уругвай из нашей группы обработал сборную Португалии, с которой они играли вничью 3:3. Они знали, что у них нет тренера – Фернандо Йерро это все-таки больше администратор, чем человек, который будет продумывать тактические ловушки. И до них доносился слух, что в самой сборной Испании разлад – конфликт между игроками извечных соперников «Реала» и «Барселоны» вроде снова вспыхнул после увольнения главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги, который за пару дней чемпионата мира внезапно возглавил клуб из Мадрида.

А где Черышев?

Поэтому испанцы тоже не были ни в чем уверены. Особенно когда увидели состав сборной России. В нем не было Дениса Черышева. Воспитанника мадридского «Реала», главного бомбардира сборной России на этом ЧМ-2018. Испанцы насторожились – попахивало заговором.

Серхио Рамос "помог" открыть счет в этой игре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На самом деле секрет был прост. Черышев хорош в атаке, но при этом не очень здорово отрабатывает в защите. А если в этом матче все шло по нашему сценарию, мы должны были сидеть в обороне и изредка кавалерийскими наскоками проводить рейды по тылам испанцев. Для этого и выбрали схему в пять защитников, и встали противотанковыми ежами по периметру свой штрафной.Но все полетело к чертями уже на 12-й минуте: штрафной на правом фланге, подача на дальнюю штангу, паника, борьба, и мяч от пятки Игнашевича

В "Лужниках" был настоящий аншлаг. На игре присутствовало 78 011 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

влетает в угол - 0:1.

Чемодан вокзал Мадрид?

Когда в таких матчах удача играет не в твоей футболке, это почти всего означает поражение. Но удачу можно переманить – терпеть, стиснув зубы, работать на поле, и она вернется. Только искать встречи с ней надо у чужих ворот. На осознание этой истины у сборной ушло минут 25. А потом началось. Первая массированная атака с участив сторону ем половины нашей команды закончилась опаснейшим ударом Головина – чуть в сторону от ворот. Но уже было что-то! Это уже были зубы, вид которых мог немного охладить сборную Испании и воодушевить Россию. А следующая атака закончилась угловым. Там удача в виде вскинутый руки Пике и попавшего в нее мяча и нашла сборную России – пенальти! Дзюба был великолепен – 1:1.

Артем Дзюба в игре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А «Лужники» сошли с ума от счастья… Российские болельщики протягивали испанской сборной с трибун чемоданы, с намеком что им пора домой. Вот только нам пока удлаось только открыть крышку – упаковать испанцев туда надо было еще суметь.

А во втором тайме все началось сначала. Мы все так же сражались в обороне, испанцы вели массированные атаки. Вот только и мы и они теперь знали – в любой момент могут огрызнуться так, что мало не покажется.

В борьбе Александр Головин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузяев и Гловин азартно встречал испанцев в центре, защитники до поры до времени удачно подчищали сзади а Дзюба долговязым львом продолжал биться на переднем крае. Но, кажется, Черчесов был готов играть на победу. Две замены, сделанные в усиление атаки, говорили как раз об этом – скоростные Черышев и Смолов должны были дотерзать «наевшуюся» оборону испанцев.

Но для начала надо было выстоять в обороне. Обмотать свою штрафную колючей проволокой, вырыть два редута окоп и не расслабляться ни н мгновение. Почти получилось. А когда не смогли доглядеть за Иньестой, Акинфеев вытащил два удара подряд с интервалом в секунду. Спасибо Игорь! А у нас еще полчаса игры на нервах – дополнительное время.

Матч Испания - Россия: основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасибо, Игорь!

Потом сборная расскажет, какие для нее это были полчаса. Тянулись ли они в бесконечность, или пролетели в одно мгновение. Но на трибунах, да наверняка у телевизоров тоже, они превратились в сжатые кулаки, стиснутые зубы и в холодный пот, в который бросала каждый раз, когда испанцы наносили удары в створ. И когда судья смотрел видеоповтор на последней минуте и к счастью не указал на 11 метров! Послематчевые пенальти!

Все "Лужники" смотрели эту серию стоя. А многие, отвернувшись и спрятавши лицо в ладонях. Но ее будут у нас долго крутить в хронике. И то как Акинфеев брал удар Коке, и то как он же потом вытянул ногой выстрел Аспаса! И то как победно вскинула руки вся страна.

Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасибо сборная! Ты показала ей, что такое футбол.

В 1/4 финала мы встретимся с победителем пары Хорватия – Дания (закончился где-то в 23:00 мск). А теперь давайте помечтаем пару минут. С одной стороны турнирной сетки к финалу идут Франция, Уругвай, Бразилия, Бельгия… То есть все фавориты. С другой – мы, а так же Швеция, Швейцария, Колумбия, Англия. По этой сетке нет ничего невозможно вплоть до финала. Может попробуем? А?

Сборная России одержала победуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН