2018-07-03T00:31:56+03:00
Политика

Обрадор предложил Трампу заключить всеобъемлющее соглашение

Договор между США и Мексикой поддержит проекты, которые создают рабочие места и уменьшают миграцию
Юлия ДИВЕЕВА
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Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес ОбрадорПобедитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес ОбрадорФото: REUTERS
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Одержавший победу на президентских выборах в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил главе Белого дома Дональду Трампу подписать между странами всеобъемлющее соглашение. Об этом сам сообщил сам кандидат от мексиканских левых сил в своем микроблоге в Twitter

«Мне позвонил Дональд Трамп, и мы поговорили полчаса. Я предложил изучить всеобъемлющее соглашение, проекты развития, которые создают рабочие места в Мексике, а вместе с этим уменьшают миграцию и улучшают безопасность», - написал Обрадор.

Он подчеркнул, что беседа проходила в уважительном тоне. Политики договорились. Что их представители продолжат контактировать по этому вопросу. Трамп в своем микроблоге тоже рассказал о беседе с избранным президентом Мексики. По его словам, разговор у них шел о безопасности на границе, торговле, зоне свободной торговли НАФТА и отдельном соглашении между США и Мексикой.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошедших в это воскреенье выборах президента Мексики, по предварительным данным, победу одерживает представитель коалиции левых сил "Вместе сотворим историю" (объединяет Движение национального возрождения, Партию труда и партию "Общественный форум") Лопес Обрадор. Окончательные результаты голосования будут озсучены до среды.

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