Глава Европарламента предрек «библейское переселение народов»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-07-03T15:21:26+03:00

Как считает Антонио Таяни, чтобы защитить свои границы, европейским странам нужно активно работать над решением проблем Африки

Изменить размер текста: A A

Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, выступая во вторник, 3 июля, на пресс-конференции в Страсбурге, рассказал о «первостепенном долге Европы». По его словам, европейцам в первую очередь следует сделать все возможное, чтобы вернуть мир в Африку, справиться с терроризмом, изменением климата, бедностью и заболеваниями на этом континенте. В противном случае, как считает Таяни, мир увидит «библейское переселение народов с юга на север».

В связи с этим председатель ЕП призвал европейские государства активно включаться в разработку плана по решению проблем Африки. Это, по его мнению, поможет странам ЕС защитить свои границы.

«В 2050 году с учетом демографических показателей в Африке будет 2,5 миллиарда человек. Без стратегии по Африке у нас не будет шансов защитить ни внутренние, ни внешние границы на пути урегулирования проблемы миграции. Мы увидим библейское (по своим масштабам) переселение народов с юга на север», - цитирует Антонио Таяни ТАСС.

Отметим, уже сейчас Европа столкнулась с проблемой наплыва мигрантов. Именно чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса, главы европейских государств 28-29 июня собрались на саммит в Брюсселе. В итоге, как сообщал сайт kp.ru, после многочасовых переговоров лидеры стран Евросоюза все-таки достигли соглашения. В частности, они договорились о создании центров контроля мигрантов в Европе.