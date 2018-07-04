2018-07-04T10:18:04+03:00
Общество

Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива

Хотят ввести маркировку на такую продукцию
Александра БУРОВА
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Минфин предлагает начать маркировку пива с 2019 годаМинфин предлагает начать маркировку пива с 2019 годаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Минфин разработал законопроект вместе с поправками для того, чтобы бороться с нарушениями и нечестными производителями пивной продукции.

Пиво, сидр, медовуху и прочие пивные напитки обязуют маркировать. Для того, чтобы получить такой знак качества, компаниям необходимо обзавестичь лицензиями или войти в реестр производителей. Согласно тексту документа, маркировать продукцию федеральными специальными или акцизными марками придется с 1 января 2019 года. Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию.

На данный момент так маркируются только вина и крепкие алкогольные напитки.

Эти изменения вызваны многочисленными нарушениями производителей. В 2017 году в ведомстве "Росалкорегулирование" провели испытания 1033 образцов пивной продукции, не соответствуют требованиям 997 из них.

Напомним, что ранее, на нашем сайте мы сообщали о том, что правительство собирается уменьшить допустимый размер бутылок для пива.

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