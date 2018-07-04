«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери

СЕГОДНЯ 10:59 2018-07-04T10:59:27+03:00

Полиция английского графства Уилтшир ранее сообщила о том, что в Солсбери еще два человека отравились неизвестным веществом

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новый инцидент с отравлением в британском городе Солсбери, назвав его ударом по так называемому "делу Скрипалей".

Напомним, ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что в Солсбери еще два человека — мужчина и женщина - отравились неизвестным веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.

"Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно. Новое отравление наносит еще один мощный удар по так называемому "делу Скрипалей", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что «что-то не так в самом британском королевстве».

Отметим, первоначально предполагалось, что два человека пострадали в Солсбери из-за возможного употребления наркотиков. Но затем появились сомнения в правдивости этой версии, в настоящее время проводятся анализы для установления вещества, которым мужчина и женщина могли отравиться.

В марте 2018 года в Солсбери были найдены без сознания работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже полиция Великобритании сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британские власти обвинили в причастности российскую сторону, не предоставив доказательств. Москва отвергла обвинения, потребовав участия в расследовании этого дела.