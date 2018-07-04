Еще два человека пострадали в Великобритании от неизвестного вещества
Полиция Великобритании опасается, что еще два человека были отравлены неизвестным веществом. На этот раз инцидент произошел в городе Эймсбери, в 10 километрах от Солсбери.
«Мы сообщает о крупном инциденте: есть подозрения, что два человека, могли подвергнуться воздействию неизвестного вещества в Эймсбери», - говорится на сайте полиции Уилтшира.
По их данным, пострадавшие – мужчина и женщина 40 лет. Они были найдены 30 июня в своем доме без сознания. Их обоих доставили в больницу в Солсбери, причем сначала были подозрения на отравление наркотиками.
Правоохранительные органы сообщили, что из предосторожности оцепят места, которые могла посещать пара перед тем, как им стало плохо. Также полиция будет информировать граждан, о том, есть ли угроза для их здоровья.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 4 марта полиция обнаружила в городке Солсбери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в парке без сознания и с признаками тяжелой интоксикации. Лондон сразу обвинил Москву в попытке отьравить двойного агента, однако до сих пор так и не предоставил никаких доказательств своим словам.
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