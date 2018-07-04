Путь из Санкт-Петербурга в Архангельск станет в два раза короче

СЕГОДНЯ 12:17 2018-07-04T12:17:36+03:00

Автомобильная дорога, проходящая через Вытегру в Плесецк, будет передана в федеральную собственность

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С 1 января 2019 года дорога регионального значения Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок включена в перечень федеральных автомобильных дорог. Вопрос по передаче региональных трасс Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников неоднократно обсуждал с представителями Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства.

Общая длина указанной магистрали составляет 655 км. Автомобильная дорога проходит по территориям Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей и является составной частью так называемого «Звездного маршрута» из Лодейного поля в Плесецк. Отдельные его участки пока находятся в стадии строительства, однако после их завершения свяжут единой логистической цепочкой три региона и позволят почти вдвое сократить автомобильный путь из Санкт-Петербурга в Архангельск.