Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате
Победительницу 63‑го международного песенного конкурса "Евровидение - 2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате. Звукозаписывающая компания Universal Music усмотрела сходство исполняемой израильтянкой композиции "Toy" с песней группы The White Stripes "Seven Nation Army".
Авторы плагиата Дорон Медали и Став Бегер уже получили предупредительное письмо от представителей организации.
Между тем, напомним, что, согласно правилам "Евровидения", все композиции должны быть оригинальными, в ином случае участника просто дисквалифицируют. Этот факт ставит под угрозу не только титул Барзилай как победительницы конкурса, но и само проведение песенного соревнования в Израиле.
Издание Walla опросило юристов, и большинство из них полагают, что стороны все же смогут прийти к компромиссу. Так, вероятнее всего, компания Universal просто начнет получать отчисления.
Однако это не единственная проблема, которая препятствует проведению "Евровидения" в Израиле. Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти страны захотели организовать мероприятие в Иерусалиме, который недавно был признан США столицей ближневосточного государства. При этом город остается спорной территорией.
В результате, чтобы избежать политических и иных конфликтов, Европейский вещательный союз рекомендовал изменить место на любой другой израильский город, но получили категорический отказ.
Выступление израильской певицы Нетты в финале Евровидения 2018.Артистка исполнила песню "Toy"