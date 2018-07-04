2018-07-04T22:24:08+03:00
В мире

Победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате

Проведение песенного конкурса в Израиле вновь находится под угрозой срыва
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица Нетта БарзилайПевица Нетта БарзилайФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победительницу 63‑го международного песенного конкурса "Евровидение - 2018" Нетту Барзилай обвинили в плагиате. Звукозаписывающая компания Universal Music усмотрела сходство исполняемой израильтянкой композиции "Toy" с песней группы The White Stripes "Seven Nation Army".

Авторы плагиата Дорон Медали и Став Бегер уже получили предупредительное письмо от представителей организации.

Между тем, напомним, что, согласно правилам "Евровидения", все композиции должны быть оригинальными, в ином случае участника просто дисквалифицируют. Этот факт ставит под угрозу не только титул Барзилай как победительницы конкурса, но и само проведение песенного соревнования в Израиле.

Издание Walla опросило юристов, и большинство из них полагают, что стороны все же смогут прийти к компромиссу. Так, вероятнее всего, компания Universal просто начнет получать отчисления.

Однако это не единственная проблема, которая препятствует проведению "Евровидения" в Израиле. Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти страны захотели организовать мероприятие в Иерусалиме, который недавно был признан США столицей ближневосточного государства. При этом город остается спорной территорией.

В результате, чтобы избежать политических и иных конфликтов, Европейский вещательный союз рекомендовал изменить место на любой другой израильский город, но получили категорический отказ.

Выступление израильской певицы Нетты в финале Евровидения 2018.Артистка исполнила песню "Toy"

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