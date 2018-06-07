Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 14:50 2018-06-07T14:50:31+03:00

Израиль в ответ заявил, что в таком случае откажется от проведения мероприятия

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Проведение популярного конкурса песни «Евровидение-2019», которое должно пройти в Израиле, находится под серьезной угрозой срыва. Виной тому — заявления властей Земли обетованной провести его в Иерусалиме. Как известно, с недавних пор столица израильского государства была скандально перенесена из Тель-Авива в «город трех религий».

7 июня Европейский вещательный союз (EBU), которому принадлежат эксклюзивные права на транслирование конкурса на всю планету, заявил, что предпочел бы провести «Евровидение-2019» в любом городе Израиля, кроме Иерусалима. Мотивировав это нежеланием вызывать политические и иные споры.

Однако призывы из Европы не возымели своего действия. А только усугубили возникшую проблему. В Израиле собираются стоять на своем. Как заявила накануне министр по делам культуры и спорта Израиля Мири Регев, в случае если конкурс не состоится в Иерусалиме, то Израиль безапелляционно откажется от его проведения.

Со слов министра, это не упрямство, а вопрос престижа и демонстрирования государственности, сообщают израильские СМИ.

Напомним, победу на 63‑м международном песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Лиссабоне, одержала певица Нетта Барзилай, представлявшая Израиль. На зрительский суд она представила песню Toy.