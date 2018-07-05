2018-07-05T12:19:36+03:00
В мире

Президент Венесуэлы призвал военных быть готовыми отразить вторжение США

Николас Мадуро ответил на желание Дональда Трампа ввести войска в латиноамериканскую республику
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: Владимир ВОРСОБИН
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Венесуэльские власти отреагировали на просочившуюся накануне в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп всерьез подумывает над тем, чтобы ввести на территорию латиноамериканского государства военный контингент для якобы урегулирования нестабильной экономической и политической обстановки в стране.

Как заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, он дал указания привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность. А Генштабу — не терять бдительность. Это, как сообщает латиноамериканский телеканал Televisa, произошло во время церемонии присуждения новых званий военным 5 июля.

Выступая с речью перед военнослужащими, лидер Венесуэлы процитировал отрывки из американских газет о том, как Трамп с несколькими своими советниками обсуждал возможность военного вторжения в страну. После чего Мадуро призвал военных защищать право Венесуэлы на мирную жизнь.

«Интервенция империи Соединенных Штатов не может всегда быть решением проблем Венесуэлы. Вам нельзя терять бдительность ни на секунду, потому что мы защищаем самое главное право, которое было у нашей страны за всю ее историю — жить в мире», — заявил Мадуро.

4 июля стало известно, что в конце лета 2017 года президент США Дональд Трамп намеревался ввести в Венесуэлу вооруженные войска. Тогдашнему госсекретарю Тиллерсону и советнику по нацбезопасности Макмастеру удалось отговорить американца от этой затеи.

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