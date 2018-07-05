Степного орленка в Московском зоопарке назвали Игорем Акинфеевым
Степного орлёнка, который появился на свет около месяца назад в Москвовском зоопарке назвали в честь вратаря сборной России по футболу - Игоря Акинфеева. Общие качества птенца и звёздного футболиста помогли в выборе имени. Ведь именно быстрая реакция и прекрасное зрение голкипера помогли нашей команде получить победу над сборной Испании и пройти в 1/4 финала мундиаля.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала на официальном сайте Мэра Москвы, что сотрудники очень гордятся достижениями российской футбольной команды и не могли остаться в стороне от такого грандиозного события.
- Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева, - сообщила Светлана Акулова.
Табличка с именем должна появиться на вольере орла после окончания чемпионата мира по футболу.
Сейчас птенец Акинфеев подрастает и набирается сил, он уже сменил пух на взрослое оперение и начал питаться самостоятельно. Пока он ест только то, что приносят ему его родители.
Уже через несколько недель он начнёт покидать своё гнездо и осваивать территорию вольера, тогда на него смогут посмотреть все посетители зоопарка.
Напомним, что 1 июля наша сборная одержала победу над национальной сборной Испании после серии послематчевых пенальти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании
По словам вратаря российской сборной, футболистов вдохновили болельщики (подробности)
Тащи как Акинфеев.Отбитый пенальти Акинфеева породил флешмоб в соцсетях. Люди отбивают ногами мяч и выкладывают видео. А ты сможешь как Акинфеев?