2018-07-05T12:35:22+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Степного орленка в Московском зоопарке назвали Игорем Акинфеевым

Имя ему дали из-за того, что хищная птица обладает острым зрением и молниеносной реакцией
Александра БУРОВА
Поделиться:
Сейчас птенец Акинфеев подрастает и набирается сил, он уже сменил пух на взрослое оперениеСейчас птенец Акинфеев подрастает и набирается сил, он уже сменил пух на взрослое оперениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Степного орлёнка, который появился на свет около месяца назад в Москвовском зоопарке назвали в честь вратаря сборной России по футболу - Игоря Акинфеева. Общие качества птенца и звёздного футболиста помогли в выборе имени. Ведь именно быстрая реакция и прекрасное зрение голкипера помогли нашей команде получить победу над сборной Испании и пройти в 1/4 финала мундиаля.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала на официальном сайте Мэра Москвы, что сотрудники очень гордятся достижениями российской футбольной команды и не могли остаться в стороне от такого грандиозного события.

- Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева, - сообщила Светлана Акулова.

Табличка с именем должна появиться на вольере орла после окончания чемпионата мира по футболу.

Сейчас птенец Акинфеев подрастает и набирается сил, он уже сменил пух на взрослое оперение и начал питаться самостоятельно. Пока он ест только то, что приносят ему его родители.

Уже через несколько недель он начнёт покидать своё гнездо и осваивать территорию вольера, тогда на него смогут посмотреть все посетители зоопарка.

Напомним, что 1 июля наша сборная одержала победу над национальной сборной Испании после серии послематчевых пенальти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании

По словам вратаря российской сборной, футболистов вдохновили болельщики (подробности)

Тащи как Акинфеев.Отбитый пенальти Акинфеева породил флешмоб в соцсетях. Люди отбивают ногами мяч и выкладывают видео. А ты сможешь как Акинфеев?

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья могут разрешить бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»