Госдума приняла в первом чтении проекты законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли

СЕГОДНЯ 16:08 2018-07-05T16:08:43+03:00

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В четверг, 5 июля, на заседании Госдумы депутаты приняли в первом чтении проекты законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

Замглавы Минфина Илья Трунин заявил, что в настоящее время бюджет недополучает около 1,1 трлн рублей в год за счет излишнего субсидирования нефтепереработки при цене нефти в 40 долларов за баррель.

"Таким образом, завершение налогового маневра позволит мобилизовать на ближайший шестилетний период в федеральный бюджет базовый доход порядка 1,1 трлн рублей и значительно повысить эффективность нефтепереработки при минимизации влияния на цены на внутренние рынке на бензин и дизель", - сказал Трунин, выступая в Госдуме, передает РИА Новости.

Напомним, в последнее время в России проводится реформа налогообложения в нефтяной области. Одним из основных направлений остается завершение налогового маневра, который будет проводиться в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года. Экспортная пошлина на нефть будет поэтапно снижена с 30% до 0% от цены нефти.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что налоговый маневр принесет государственному бюджету дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей.