Правительство по-новому настроит налоги в «нефтянке»: Как это скажется на ценах на бензин

СЕГОДНЯ 16:13 2018-06-13T16:16:42+03:00

Ради снижения цен, государство фактически будет приплачивать тем, кто будет производить бензин для страны. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Минфин подготовил законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Документ обсудят 14 июня на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. А затем через неделю – на заседании правительства.

«Маневрируют» в нефтянке уже несколько лет. Смысл «маневра» - снижение экспортных пошлин одновременно с повышением налога на добычу полезных ископаемых. То что в итоге получилось, многие эксперты считают одной из главных причин нынешнего резкого роста цен на бензин. Экспортировать нефть стало выгоднее, чем продавать ее на внутреннем рынке.

Завершать маневр предполагалось так: в течение следующих шести лет постепенно снизить нефтяникам экспортные пошлины до нуля. Одновременно повышать дальше налог на добычу полезных ископаемых. Такой финт должен был принести в бюджет порядка 1,6 трлн рублей. Вот только непонятно, насколько при этом еще бы выросли цены на бензин, которые власти уже который день обещают сдерживать.

Минфин это учел и предложил несколько послаблений для нефтеперерабатывающих заводов. Крупнейшие НПЗ получат отрицательный акциз на нефть. При нынешнем курсе рубля — это 3 тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья. Фактически, государство будет приплачивать тем, кто будет производить бензин для страны. Кроме того, бюджет будет возвращать заводам 50% от разницы между экспортной ценой на топливо и ценой для внутреннего рынка. Конечно, только тем заводам, которые будут работать на российского потребителя.

Все эти меры должны привести к тому, что бензин дальше будет расти в цене максимум на 1% в год. Но эксперты сомневаются в их эффективности.

- Налоговый маневр в любом случае приведет к подорожанию бензина из-за экспортных пошлин, которые падают до нуля. Другое дело, что процесс будет плавным. План правительства рассчитан до 2024 года, - говорит Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности. – Конечно, все, что предлагается по акцизам, будет это подорожание сдерживать. Тем не менее здесь можно говорить в лучшем случае о стабилизации цен на топливо на нынешнем уровне, но никак не об их снижении. «Нефтянка» до сих пор очень монополизирована. Эта сложившаяся монополия – главная причина роста цен на бензин. Смена уклада в пользу здоровой рыночной конкуренции пока не просматривается. А упреки Федеральной антимонопольной службы выглядят слабо и неубедительно.

Тем временем, вице-премьер России Дмитрий Козак сделал «оптимистическое» заявление. По его словам, правительство не допустит роста цен на бензин до 100 рублей.

- У правительства достаточно инструментов для того, чтобы регулировать ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо, — подчеркнул он.

Сейчас, по данным Росстата, средняя цена на А-95 – 44,6 рублей. На А92 - 41,8 рублей. С начала года стоимость автомобильного топлива выросла на 8%.

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