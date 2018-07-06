Польша планирует снести 75 советских памятников

СЕГОДНЯ 08:10 2018-07-06T08:10:30+03:00

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Правительство Польши планирует снести 75 советских памятников. В списке рекомендованных к сносу мемориалов большинство посвящено советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Окончательное решение о демонтаже памятников будут принимать местные власти. Некоторые из перечисленных монументов уже снесены, пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, в соответствии с межправительственным соглашением «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий» польские власти обязаны охранять воинские захоронения. Те монументы, которые попали в список, по мнению польской стороны, не находятся на местах захоронений и могут быть демонтированы.

Осенью прошлого года в Польше вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунизма и другого тоталитарного строя. Ранее стало известно, что нормативный акт затронет более 450 памятников, 230 из которых установлены в честь солдат Красной Армии.

Старейший депутат сейма Польши и отец премьера страны Корнель Моравецкий назвал мелочным и ошибочным снос на территории Польши памятников советским солдатам, павшим при освобождении страны.