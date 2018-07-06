Косачев констатировал разморозку американо-российского диалога на межпарламентском уровне

СЕГОДНЯ 11:09 2018-07-06T11:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Совете Федерации дали оценку недавнему визиту представителей Конгресса США в Россию. По мнению председателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константина Косачева, стоит констатировать, что американо-российский диалог на парламентском уровне разморожен.

"Смысл визита и его последствия в том, что теперь, возможно, межпарламентский диалог обретет структурированный характер в будущем. Мы были в ситуации, когда контактов не было в принципе. Сейчас де-факто они этим визитом разморожены", - сказал Косачев.

В то же время, сенатор призвал не делать поспешных выводов в слишком положительном ключе. И если и стоит ждать каких-то изменений, то не раньше ноября 2018 года, когда будет переизбрана палата представителей и на треть обновится состав Сената.

"Тем не менее, мы через американских сенаторов передали будущему составу комитета Сената по международным делам сообщение о нашей готовности возобновить практику совместных заседаний. И ждем реакции", - сказал Косачев в интервью газете «Известия».

Напомним, группа конгрессменов США посетила Москву в последних числах июня. В ходе визита американские парламентарии провели переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также встречи в Госдуме и Совете Федерации. После чего пригласили своих российских коллег посетить Соединенные Штаты с ответным визитом.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября, на них будут переизбираться 34 сенатора, а также все 435 членов Палаты представителей.