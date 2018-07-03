Американские конгрессмены пригласили делегацию Госдумы в США

СЕГОДНЯ 16:11 2018-07-03T16:11:59+03:00

Не исключено, что ответный визит российских депутатов в Соединенные Штаты состоится до конца года

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Во вторник, 3 июля, американские конгрессмены, находящиеся в настоящее время с визитом в России, пригласили депутатов Госдумы посетить США. Об этом стало известно после встречи делегации американских парламентариев со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Как уточнил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, российская сторона приняла приглашение. При этом политик не исключил, что ответный визит наших депутатов в Соединенные Штаты состоится до конца текущего года.

Кроме того, Аксаков сообщил и другие подробности состоявшейся встречи Володина с американскими законодателями. По его словам, разговор был открытый, причем поднимались все острые вопросы. «Все согласились, что нужен диалог для того, чтобы обсуждать спорные вопросы, находить консенсус и компромисс, а по тем вопросам, которые нас объединяют, сотрудничество развивать», - цитирует главу комитета Госдумы по финансовому рынку ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 30 июня, делегация американских парламентариев начала визит в Россию, который, как ожидается, продлится до 5 июля.