Песков назвал готовность Трампа ко встрече с Путиным позитивным фактом

СЕГОДНЯ 13:54 2018-07-06T13:54:43+03:00

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сказанные накануне главой Белого дома слова, что он "всю жизнь ждал и готовился" к встрече с президентом России

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В Кремле отреагировали на сказанные накануне главой Белого дома Дональдом Трампом слова, что он «всю жизнь ждал и готовился к встрече в Владимиром Путиным».

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эти изречения хозяина Овального кабинета, как и сам факт скорой встречи лидеров двух сверхдержав, вероятный сигнал, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут получить шанс на значительное потепление. Особенно, на фоне того «бедственного положения», в котором они оказались в последние несколько лет.

«Сам факт того, что президенты Путин и Трамп готовы на эту встречу и готовятся к ней — это уже позитивный факт, на фоне, так сказать, бедственного положения наших двусторонних отношений. Любая подобная встреча играет особую роль», — подчеркнул Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп, комментируя близящийся американо-российский саммит на высшем уровне, отметил, что «был готов всю жизнь» ко встрече Путиным.

16 июля в Хельсинки пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны намерены обсудить ряд вопросов мировой повестки дня, а также наметить пути по выводу отношений двух стран их затяжного кризиса. По итогам переговоров будет подписано совместное заявление и проведена пресс-конференция.