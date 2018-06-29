Почему Трамп и Путин будут встречаться Хельсинки

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-29T18:53:36+03:00

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Несмотря на то, что финская сборная по Футболу не участвует в ЧМ-2018, свою долю мировой славы северная страна получит уже на следующий день после финальной игры. Внимание всего мира 16 июля переключится с Москвы на столицу Финляндии, где состоится первая полноценная встреча в верхах между нынешних президентов России и США. Это подтвердил накануне их финский коллега Саули Нинистё. Ожидается, что в Хельсинки приедут многотысячные делегации с обеих сторон, число журналистов может превысить число сопровождающих.

Предстоящий саммит — пока задача со многими неизвестными. Можно только догадываться о чем будут говорить президенты с глазу на глаз и на совместной пресс-конференции. Слишком много важнейших вопросов глобального масштаба накопилось за последние годы, пока российский и американские руководители встречались лишь накоротке, как говорят дипломаты, на полях международных форумов — Большой двадцатки, АТЭС и других многосторонних событий. Теперь, наконец, появилась ясность с местом проведения.

Почему именно Хельсинки? За последние 50 лет здесь состоялись четыре встречи между главами СССР/России и США. Финляндия - нейтральное государство, советским и российским лидерам комфортно встречаться в дружественном государстве. При этом страна — бесспорно часть Запада. Поэтому никаких неудобств здесь не испытывают американские лидеры. С точки зрения перемещений Путина и Трампа — тоже удобно: из Москвы лететь чуть менее двух часов, из Брюсселя — чуть больше тех же 2 часов.

Здесь достаточно просто обеспечить безопасность первых лиц: город в июле наполовину пуст (все в отпусках), географически страна отделена от Европы Балтикой, что упрощает контроль границ в условиях сегодняшней Европы. У принимающей стороны также накоплен большой опыт по организации саммитов.

В финской столице и вокруг много мест, где можно провести встречу такого уровня. Ближе всего к российскому и американскому посольствам Президентский дворец на Рыночной площади (построен русским архитектором К.Энгелем в 1845 году). К аэропорту Вантаа, куда прилетят обе делегации, ближе расположена укрытая лесами усадьба Кёнигстед (одно из потенциальных мест проведения встречи Трампа с Ким Чен Ыном). В числе других кандидатов на место проведения встречи года — дворец «Финляндия», где в 1975 году Леонид Брежнев встречался с Джеральдом Фордом, а также было подписано историческое Хельсинское соглашение, заложившее основы международных отношений в Европе на многие десятилетия. Есть и другие варианты.

Финская сторона уже заявила о готовности обеспечить мероприятие на высшем уровне. Мэр Хельсинки, бывший министр экономики Ян Вапаавуори заявил, что Финляндия и Хельсинки должны воспользоваться возможностью показать всё самое лучшее миру, когда в финскую столицу на саммит Владимира Путина и Дональда Трампа съедутся сотни, а может, и тысячи журналистов со всего мира.