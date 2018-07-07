На Украине закрыли программу, в которой Тимошенко обвинила Порошенко в подготовке новой войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 12:19 2018-07-07T12:19:47+03:00

В Национальной общественной телерадиокомпании это объяснили тем, что интервью "леди Ю" не было согласовано с регулятором

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Программа, в которой депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко обвинила президента страны Петра Порошенко в продолжении эскалации конфликта в Донбассе закрыта и больше не выйдет на телеэкраны. Об этом заявили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Как отметили в регуляторе, данная мера связана с неоднократным нарушением ее руководителей общепринятых телевизионных стандартов.

"Телепередача на канале "UA: Первый", в эфире которой Юлия Тимошенко обвинила президента якобы желании развязать "большую войну" в Донбассе, будет закрыта на фоне неоднократных нарушений стандартов", - заявили в НОТУ.

В НОТУ добавили, что программа «Доброе утро, страна», в которой, собственно, и выступила Тимошенко, выходила в эфир по договору между «UA: Первый» и ООО «Эра-Медиа». При этом телеканал уточнил, что данный телевизионный продукт является итогом деятельности ООО, поэтому СМИ не может вмешиваться «в творческий процесс». В связи с этим, приглашение для интервью Тимошенко и выбор тем для обсуждения не было согласовано с регулятором и руководством телеканала, сообщает ТАСС.

5 июля депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко в прямом эфире заявила, что президент Петр Порошенко задумал «крайне опасный план» и собирается сорвать выборы президента путем развязывания полномасштабных военных действий на востоке страны.