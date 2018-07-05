Тимошенко обвинила Порошенко в попытке срыва президентских выборов

СЕГОДНЯ 19:15 2018-07-05T19:16:06+03:00

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Украинская власть готовит для народа обман, сравнимый с политическим МММ. Только расплачиваться за него украинцы и донбассовцы будут кровью и человеческими жизнями. Обличить президента незалежной Петра Порошенко взялась глава партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

- Начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет ЛНР, ДНР, то есть по сути с людьми, которые оккупировали часть Украины, и Порошенко хочет инициировать начало большой войны, он хочет, чтобы были захвачены территории дополнительно Украины, он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень… И на этом он хочет вводить военное положение и не проводить выборы в принципе. Это сейчас является ключевым планом, - написала Тимошенко на своей страничке в Facebook.

Якобы Поршенко тайком ведет переговоры с главами ДНР и ЛНР.

- Все эти "переговоры" не имеют отношения к действительности, - рассказал "КП" писатель Захар Прилепин. - Ни о чем главы ДНР с Порошенко договариваться не могут. Но у Тимошенко своя игра. Она просто аргументирует надуманными доводами то, что хочет сделать Порошенко: сорвать выборы. Я так понимаю, Порошенко не получит ни от Трампа, ни от Путина гарантии, что его в случае проигрыша не подвесят за ногу на центральной площади. Поэтому он придумывает разные схемы, а Тимошенко пытается их сорвать. Но тут про "переговоры" она врет.

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