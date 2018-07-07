«Все смешалось в Белом доме»: в Госдуме объяснили, почему советники Трампа опасаются его встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 16:41 2018-07-07T16:41:12+03:00

Как считает депутат Адальби Шхагошев, не исключено, что американский лидер «по-другому будет смотреть на ситуацию с Крымом»

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В субботу, 7 июля, в Госдуме объяснили, почему близкие советники и союзники президента США Дональда Трампа опасаются его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Как считает член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, эти опасения демонстрируют, что «все смешалось в Белом доме» перед российско-американским саммитом.

«А учитывая, что Трамп - это человек, который сочетает в себе и авантюристическую жилку, и прагматизм, и некую политическую смелость, конечно, возможно, что Трамп по-другому будет смотреть на ситуацию, например, с Крымом», - добавил депутат нижней палаты российского парламента.

Также Шхагошев выразил мнение, что президенты РФ и Соединенных Штатов на предстоящей встрече будут отстаивать национальные интересы своих стран. «Что касается в целом встречи Трампа и Путина, кто бы что ни говорил, в любом случае оба президента будут все-таки стоять на защите своих национальных интересов», - сказал парламентарий РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. Стоит отметить, что это будет первая полноформатная встреча политиков без привязки к саммитам. Как ожидается, в ходе предстоящих переговоров лидеры России и США обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.