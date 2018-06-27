Путин и Трамп встретятся в «удобном месте»

СЕГОДНЯ 17:49 2018-06-27T18:05:38+03:00

Президент США все же не приедет на футбол в Москву. Его переговоры с президентом России пройдут в «третьей стране"

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В Кремль к Владимиру Путину пожаловал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

- С сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения не в самой лучшей форме, - сразу же сказал ему Путин во время протокольного приветствия. - Считаю, что это - результат острой внутриполитической борьбы в самих США. Но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений. Россия никогда не стремилась к конфронтации.

Болтону это перевели. Он приготовился слушать дальше.

- Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон, - продолжал Путин. - И хочу поздравить вас (это снова - к Болтону), с тем, что США получили право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Пока нам это соревнование удается должным образом. С удовольствием поделимся с вами опытом. Добро пожаловать!

...- Конечно же, с удовольствием узнаю у вас о том, как вам удается столь успешно проводить чемпионат, - поддержал футбольную тему гость, но - уже в конце своей ответной речи.

А в самом начале сказал:

- Очень рад снова быть в Москве. Благодарю вас за то, что уделили мне время. Надеюсь, мы сможем обсудить улучшение отношений по направлениям, в которых у нас есть разногласия. Это было важным залогом стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей...

Дальше разговор продолжался за закрытыми дверями.

А уже после помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что согласовано место встречи Путина и Трампа. Точнее о нем будет объявлено в четверг, 29 июня. Но это будет «удобное место в третьей стране». То есть Трамп все же не приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву, как предсказывали некоторые оптимисты.

Ушаков так же сказал, что через Болтона Трампу устно переданы некоторые мысли, предназначенная исключительно для него. Никаких письменных посланий не передавалось.

- Эта встреча давно планировалась, она имеет огромное значение и для России, и для Америки в двустороннем плане. Но она имеет огромное значение и для всего мира, - сказал Ушаков. - Это будет главное международное событие этого лета.