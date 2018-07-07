2018-07-07T19:34:17+03:00
Происшествия

Московская полиция задержала обокравшего корреспондента Би-би-си таксиста

В настоящее время правоохранители ищут соучастника преступления
Дарья ИВАШКИНА
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Московская полиция задержала обокравшего иностранца таксистаМосковская полиция задержала обокравшего иностранца таксистаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 7 июля, стало известно о задержании сотрудниками МВД России подозреваемого в краже имущества у иностранца. Речь идет о человеке, который, по данным стражей порядка, находился в том самом такси, в которое в ночь на 6 июля сел гражданин Великобритании, после чего был усыплен и ограблен.

«В полицию обратился гражданин Великобритании, сообщивший о краже личного имущества в такси. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен автомобиль, в который сел мужчина, и задержан один из подозреваемых в совершении данного преступления», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел РФ.

Также там уточняется, что в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. При этом оперативники делают все возможное, чтобы как можно скорее установить местонахождение и задержать соучастника подозреваемого.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в ночь на 6 июля гражданин Великобритании выпил кофе, предложенное ему в московском такси, и потерял сознание. В итоге иностранец очнулся у метро «Динамо» без мобильного телефона и банковских карт. Как выяснилось, ущерб составил около одной тысячи фунтов стерлингов (это приблизительно 84 тысячи рублей).

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