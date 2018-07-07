2018-07-07T19:51:40+03:00
В мире

Трамп предрек банкротство New York Times и Washington Post

Американский лидер вновь обвинил эти издания в распространении ложных новостей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку более 70 миллионов фальшивых аккаунтов в Twitter с целью сократить распространение ложной информации на платформе.

Так, американский лидер выразил мнение, что ограничить доступ нужно и к аккаунтам таких газет, как The New York Times и The Washington Post. При этом хозяин Белого дома в очередной раз обвинил эти издания в распространении ложных новостей. «Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post», - написал Трамп в своем Twitter.

Кроме того, глава Соединенных Штатов предрек банкротство двух ведущих газет страны. По словам политика, они прекратят существование «через семь лет».

Отметим, ранее Дональд Трамп уже неоднократно выступал с обвинениями в адрес американских СМИ. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июне он назвал телеканалы NBC и CNN «главными врагами страны», а их журналистов «дураками».

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