«Публикуют, что считают нужным»: в Госдуме ответили на заявление Госдепа о свободе СМИ в России

СЕГОДНЯ 20:27 2018-07-07T20:27:37+03:00

В Госдуме ответили на заявление Госдепа о свободе СМИ в России Фото: Анастасия НОВИКОВА

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В Госдуме прокомментировали заявление госдепартамента США о «подавлении свободы СМИ в России». В частности, как заверил член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, законодательство нашей страны никак не ограничивает работу журналистов «Радио Свободы», «Голоса Америки» и других СМИ.

«Статус иностранного агента не накладывает никаких ограничений на журналистскую работу. Поэтому принцип свободы слова соблюден полностью», - добавил депутат.

По словам парламентария, после принятия закона об иностранных агентах «Радио Свобода» и другие подобные ресурсы «работают как прежде». «(Они) публикуют, что считают нужным. Никто в России им не указывает, о чем говорить, и даже возможности такой не имеет», - приводит слова Горелкина РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт заявила, что в России «подавляется свобода прессы». Как считают в Вашингтоне, Москва, претворяя в жизнь закон об иностранных агентах, якобы выбрала в качестве мишеней «Радио Свобода» и «Голос Америки».