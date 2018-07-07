В Совфеде отметили ослабление накала в отношениях РФ и США

СЕГОДНЯ 21:14 2018-07-07T21:14:01+03:00

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали встречу российских парламентариев с американскими коллегами на полях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Берлине. В частности, как считает первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, состоявшиеся переговоры говорят об ослаблении накала в российско-американских отношениях. Причем, по его мнению, усиление взаимодействия двух стран положительно скажется на мировой политике.

«Сегодня по инициативе американской стороны состоялась очередная встреча в Бундестаге, где проходят мероприятия летней сессии ПА ОБСЕ. Это говорит о том, что некий накал в отношениях между Россией и США начал ослабевать», - сказал сенатор, добавив, что свидетельством этого является подготовка встречи лидеров РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Также Джабаров подчеркнул, что диалог российских и американских парламентариев приобретает регулярный характер в преддверии саммита Россия - США, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин и Трамп планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. Стоит отметить, что это будет первая полноформатная встреча политиков без привязки к саммитам.