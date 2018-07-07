Первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершился вничью 1:1
На гол Черышева хорваты ответили точным ударом Крамарича
Денис Черышев вот этим ударом открыл счет в поединке.Фото: REUTERS
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В Сочи на стадионе "Фишт" завершился первый тайм четвертьфинального матча ЧМ-2018 по футболу Россия - Хорватия. Обе команды отметились забитыми голами в стартовые 45 минут поединка.
На 32-й минуте матча дальним ударом счет открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, изящно пробив с 30 метров.
Самара празднует первый гол.
Ну а на 39-й минуте после ошибки сборной России в обороне форвард команды Хорватии Андрей Крамарич.
Первый тайм завершился вничью 1:1. Встреча будет возобновлена через 15 минут.
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