Россия - Хорватия: 7 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-07-06T16:54:46+03:00

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Этого исторического дня ждали тысячи дней все футбольные болельщики в России. Наша сборная играет в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Соперник - Хорватия. Турнире, который проходит в России. И матч - на стадионе "Фишт" в Сочи, где прошло одно из величайших в истории российского спорта событий - Олимпиада 2014. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Хорватия.

Статистика личных встреч Россия - Хорватия 7 июля 2018

Команды играли между собой три раза. Впервые они сошлись в отборочном турнире Евро-2008. И дважды сыграли вничью 0:0. А вот уже в товарищеском поединке в Ростове-на-Дону в ноябре 2015 года Хорватия одержала победу 3:1 над Россией, которая играла в немного экспериментальном составе.

Прогнозы на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018

В этой игре сложно назвать однозначного фаворита.

Трансляция матча Россия - Хорватия 7 июля 2018

Трансляция матча Россия - Хорватия 7 июля 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 21:00 по московскому времени.