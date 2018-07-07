Ааа!!! Марио Фернандес в овертайме матча Россия - Хорватия сделал счет равным - 2:2
После подачи с фланга наш защитник отправил мяч в ворота соперников головой
Гоооол!!!!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
На 115-й минуте матча четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу Россия - Хорватия счет вновь поменялся. Наш защитник Марио Фернандес после розыгрыша штрафного отправил мяч в сетку ворот хорватов, сделав счет - 2:2.
Второй гол! Сравняли счет!.
Поединок в Сочи на стадионе "Фишт" продолжается.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.