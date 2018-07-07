2018-07-07T23:53:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Ааа!!! Марио Фернандес в овертайме матча Россия - Хорватия сделал счет равным - 2:2

После подачи с фланга наш защитник отправил мяч в ворота соперников головой
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Гоооол!!!!Гоооол!!!!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На 115-й минуте матча четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу Россия - Хорватия счет вновь поменялся. Наш защитник Марио Фернандес после розыгрыша штрафного отправил мяч в сетку ворот хорватов, сделав счет - 2:2.

Второй гол! Сравняли счет!.

Поединок в Сочи на стадионе "Фишт" продолжается.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Россия - Хорватия.

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