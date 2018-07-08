2018-07-08T00:32:03+03:00
Политика

В провинции Дераа вооруженные формирования сдали большую часть оружия

Процесс идет в соответствии с договоренностями о прекращении огня
Юлия ДИВЕЕВА
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В сирийской провинции Дераа вооруженные формирования сдают оружиеВ сирийской провинции Дераа вооруженные формирования сдают оружиеФото: REUTERS
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Незаконные вооруженные формирования в сирийской провинции Дераа сдали большую часть своего оружия. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

Он отметил, что сдача оружия происходит в соответствии с достигнутыми договоренностями о прекращении огня.

«Сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты», - передает ТАСС слова Цыганкова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Дераа лидеры вооруженных формирований согласились сложить оружие и прекратить боевые действия. Договоренности были достигнуты по итогам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению. Сдача тяжелого и среднего вооружения происходит во всех населенных пунктах, которые находятся под контролем отрядов оппозиции.

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