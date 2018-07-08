2018-07-08T01:36:28+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России поблагодарила своих болельщиков за поддержку на ЧМ-2018

По словам игроков, они покидают чемпионат «со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой»
Юлия ДИВЕЕВА
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Сборная России по футболу благодарит своих болельщиковСборная России по футболу благодарит своих болельщиковФото: REUTERS
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Национальная сборная России по футболу поблагодарила своих болельщиков за поддержку и веру в их победу. Обращение к фанатам от лица всех игроков опубликовано в официальном Тwitter команды.

«Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!», - говорится в сообщении.

Твит сборной РФ по футболу Фото: СОЦСЕТИ

Твит сборной РФ по футболуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Также в микроблоге пресс-служба сборной приводит слова Артема Дзюбы.

«Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку», - сказал нападающий «Зенита».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сборная России завершила свои выступления на чемпионате мира по футболу. Наша команда уступила Хорватии в матче четвертьфинала, который проходил 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное и дополнительное время завершилось ничейным счетом 2:2. Хорваты победили после серии пенальти 4:3.

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