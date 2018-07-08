Илья Кутепов: Почему мы так долго не выходили? Кудряшов сдавал допинг

СЕГОДНЯ 02:32 2018-07-08T02:32:53+03:00

Защитник сборной России рассказал, почему игроки долго не выходили из раздевалки

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- Путь сборной России на этом турнире был хорошим, но можно было запрыгнуть ещё выше. Сложилось так, как сложилось, видимо, на большее мы пока не готовы. Думаю, через два-четыре года посмотрим, на что способны, а сейчас говорить об этом тяжело.

- Вас называют одним из открытий турнира. Вы попали в символическую сборную турнира после матча 1/8 финала с Испанией.

- Я – открытие ЧМ? Это комплимент, но играл не я один, а команда. Не надо выделять кого-то конкретного. Все ребята старались и бились. Почему так долго выходили из раздевалки? Ничего особенного там не происходило, ждали Кудряшова (защитника сборной России. - Ред.) которого отправили на допинг-тест.

- После этого чемпионата мира родители поведут своих детей заниматься футболом?

- Футбольный бум, в стране уже начался. До меня доходит информация, что в футбольные школы уже выстраиваются очереди. Думаю, это хороший знак, если подрастающее поколение будет стремиться в футбол.

- Кто фаворит в борьбе за кубок мира?

- Думаю, этот турнир выиграет Франция.

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- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)