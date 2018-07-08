Федор Смолов: Не снимаю с себя ответственности за незабитый пенальти

СЕГОДНЯ 02:04 2018-07-08T02:05:01+03:00

Нападающий сборной России сам подошёл к журналистам после неудачного для себя матча

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Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал матч с хорватами в 1/4 финала чемпионата мира.

- Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят из команды за то, что произошло, за то, что я являюсь ее частью. Горжусь нашей страной. К сожалению, это (незабитый пенальти. Смолов бил первым у сборной России. Вратарь хорватов отбил мяч - Ред.) произошло со мной, но я не снимаю с себя ответственность за незабитый пенальти. В моей голове всегда слова Майкла Джордана (знаменитого американского баскетболиста.- Ред.). В интервью после окончания карьеры он сказал: "Я нередко брался исполнять броски в ответственные моменты и не забивал. Благодарен, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что могу сделать выводы и стать сильнее.

Большое спасибо команде, тренерскому штабу и персоналу сборной за те 50 дней, что мы провели вместе.

Никогда это не забуду. Это было очень круто.

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Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. Послужили бы до 15 числа еще и послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед. (подробности)

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