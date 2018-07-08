Станислав Черчесов: "Чувствуем себя дембелями, которые уходят слишком рано. Послужили бы Родине и до 15 июля!"

СЕГОДНЯ 00:40 2018-07-08T01:41:49+03:00

Главный тренер сборной России по футболу после матча с Хорватией подвел итог турнира на послематчевой пресс-конференции

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- Добрый вечер! - сказал Черчесов, войдя в зал для пресс-конференций.

- Можно ли сказать, что на этом ЧМ прыгнули выше головы или же это объективный ее уровень?

- Не могу сказать, прыгнули выше головы или нет. Мы готовились к турниру максимально. Кубок Конфедераций помог нам - та работа, которую провели, дала результат. Сейчас чувствуем себя как солдаты - вышли на дембель, но хочется еще выйти и повоевать. До 15 числа еще послужили бы Родине. Невозможно спрогнозировать результаты - в декабре будет жеребьевка чемпионата Европы 2020. Надеемся, что сделаем правильные выводы и сделаем шаг вперед.

- Перед этим ЧМ не было особой уверенности в российской команде среди общественности. А это помогло вам дойти до такого высокого уровня, или может быть вера помогла бы дойти дальше?

- Я стараюсь быть информированным. Ни в одну сборную, которая играла на ЧМ, не верила ни одна страна. Это - принцип такой. Поэтому критика - это вещь такая. Самое главное, что мы в себя верим. И просить кого-то верить в нас не можем. Мы можем поверить в себя только своей хорошей работой. Сейчас вся страна знает, что такое сборная России. И надеемся, что мы повернули сознание в лучшую сторону.

- В прошлом матче играли в "Лужниках", здесь - меньше. Довольны поддержкой трибун?

- Никогда на трибунах не бывает шумно, когда на поле ничего не происходит. Надеюсь, что Валерий Гергиев не сердится на меня, что я дерижировал. Но народ на ноги сегодня поднимал.

- Вы сказали, что чувствуете себя как дембеля. Но знаем, что в армии есть концепция "мужества". Бывает иногда "незрелость" у солдат. Что получила сборная России из этого Кубка мира?

- Видимо, что в Китае живут еще пятилетками, вы можете на 4 года заглянуть. Но я на 4 дня вперед даже не заглядываю. Мы сделали все, что смогли. Благодарен футболистам за те минуты на поле. Через 4 года мы поговорим.

- Нет ли сожалений по поводу кадровых решений по комплектованию сборной?

- У меня больше недостатков, нежели хороших качеств. Я никогда не жалею, если принимаю решение. Принимаешь решение? Надо делать максимум. Те футболисты, кто здесь есть - были лучшими. Долгую лекцию читать не буду. Мы смотрим не на имена, а другие вещи.

- Почему вы так нервничаете во время игры?

- Вы же грек! Как вам нестыдно? Это эмоции, а не нервы. Были бы вы скандинав, понял бы.

- Что посоветуете детям, которые хотят пойти в футбол сейчас?

- В футбол насильно никто не играет. Первый шаг он должен сделать с вами - чтобы вы привели его в секцию. А дальше он должен играть сам. Надо, чтобы футболист играл сердцем.

- Звонил ли президент России Владимир Путин?

- У нас был после матча в раздевалке Дмитрий Медведев, Владимир Владимирович звонил днем и позвонил сейчас, поздравив с хорошей игрой. Пожелал, чтобы мы держали голову выше и делали шаг дальше.

- Правильно ли, что Смолов бил пенальти?

- А почему после Испании не задали вопрос такой? В этот раз он решил пробить так. У нас никто не просится. Я к Зобнину после 120 минут подходил и, кажется, он не понимал, что я у него спрашиваю.

- Как вы уходите с чемпионата мира?

- Ключевое слово - уходят. Нас расстраивает, что никаких шансов за Кубок мира нет побороться. И спасибо стране за организацию турнира. Мы рады, что на этом турнире мы предстали хорошей хозяйкой, как в организационном плане, так и спортивном. Наша задача - делать следующие шаги. Надо подумать и двигаться дальше.

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