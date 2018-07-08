2018-07-08T03:06:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры

Вместе с защитником московского «Спартака» из российской сборной уходит Александр Самедов
Юлия ДИВЕЕВА
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Сергей Игнашевич был ветераном российской сборнойСергей Игнашевич был ветераном российской сборнойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Защитник сборной РФ по футболу и московского клуба «Спартак» Сергей Игнашевич завершает свою спортивную карьеру. Об этом он сообщил после матча Россия-Хорватия.

По словам спортсмена, если бы не чемпионат мира, он ушел бы на покой раньше.

«Я заканчиваю на хорошей ноте. Я играл на Чемпионате мира, в четвертьфинале, в отличной команде с отличным тренером», - сказал Игнашевич.

Он отметил, что намерен попробовать себя в качестве тренера.

Сборная России on Twitter. Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за всё! #Легенда #ВместеМыКоманда https://t.co/ZJrX6ygtjY

Кроме того, пресс-служба российской сборной сообщила в Твиттере, что карьеру в национальной команде завершает еще один игрок - полузащитник Александр Самедов.

Твит сборной команды России по футболу Фото: СОЦСЕТИ

Твит сборной команды России по футболуФото: СОЦСЕТИ

Как ранее сообщал сайт kp.ru, наша команда уступила Хорватии в матче четвертьфинала, который проходил 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное и дополнительное время завершилось ничейным счетом 2:2. Хорваты победили после серии пенальти 4:3. Таким образом в субботу сборная России завершила свои выступления на чемпионате мира по футболу.

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