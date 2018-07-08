США, Япония и Южная Корея гарантируют сохранение нынешнего режима в КНДР

СЕГОДНЯ 07:35 2018-07-08T07:35:24+03:00

Госсекретарь США Майкл Помпео, министр иностранных дел Японии Тано Коно и министр иностранных дел и торговли Республики Корея Кан Гён Хва Фото: REUTERS

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Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея готовы гарантировать КНДР безопасность и сохранение нынешнего режима в стране. К такому соглашению 8 июля пришли министры иностранных дел трех стран во время переговоров, которые проходили в Токио.

Как отметил глава японского МИД Таро Коно, от Северной Кореи требуется лишь провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию, а также избавиться от всех баллистических ракет. Он также подчеркнул, что Токио поддерживает политику США и Республики Корея в отношении КНДР, передает ТАСС.

В Токио в воскресенье прошли трехсторонние переговоры на уровне глав МИД США, Японии и Южной Кореи. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян с двухдневным визитом, где обсудил с северокорейским руководством вопросы, связанные с денуклеаризацией Корейского полуострова.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Пхеньян выразил искреннее сожаление тем, что позиция Вашингтона в американо-северокорейском диалоге сконцентрирована исключительно на полной денуклеаризации Северной Кореи. В КНДР ожидали, что американская сторона выступит с продуктивными предложениями, которые поспособствуют укреплению доверия между странами.