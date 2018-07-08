Российские фильмы стали призерами кинофестиваля в Карловых Варах‍

СЕГОДНЯ 08:48 2018-07-08T08:49:41+03:00

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Российские художественные фильмы получили призы на завершившемся в субботу, 7 июля, международном кинофестивале в Карловых Варах. Речь идет о картине режиссера Елизаветы Стишовой "Сулейман гора" и "Подбросах" Ивана Твердовского.

Первый фильм, снятый в сотрудничестве с Кыргызстаном, победил в секции "К Востоку от Запада" и был отмечен призом Федерации кинокритиков Европы и стран Средиземноморья. Картина является дебютной работой Стишовой и рассказывает о драматических событиях, происходящих неподалеку от киргизского города Ош, местное население которого буквально вымаливает себе здоровье, любовь и счастье.

Что касается фильма "Подбросы", снятого при поддержке Министерства культуры России и участии кинематографистов РФ, Литвы, Франции и Ирландии, то его международная премьера состоялась как раз в Карловых Варах. Картина была продемонстрирована на главном конкурсе смотра и отмечена специальным призом международного жюри.

Сюжет киноленты повествует о молодом человеке, страдающем редким заболеванием. Парень долгое время проживает в интернате, пока его не забирает мать и не отвозит в Москву. Уже там юноша не по своей воле оказывается серьезно вовлечен в организованную преступную группировку.

Всего же в этом году на фестивале в Карловых Варах был представлен 181 художественный и 55 документальных фильмов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на этом же мероприятии отметилась картина Виталия Манского "Свидетель Путина". Она была признана лучшим документальным фильмом.