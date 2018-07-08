2018-07-08T09:55:43+03:00
В мире

Помпео: США пока не планируют ни снимать ни смягчать санкции против КНДР

По заявлению госсекретаря, Вашингтон намерен добиваться от КНДР полной денуклеаризации
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Вашингтон приветствует положительные всходы от продолжающегося американо-северокорейского диалога по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. В то же время, говорить предметно о полном снятии с КНДР санкций пока рано.

Об этом на совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Японии и Южной Кореи, которые прошли в Токио, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"В ходе визита мы намеревались развить договоренности, достигнутые на саммите в Сингапуре 12 июня и нам удалось добиться прогресса. И хотя мы воодушевлены прогрессом на этих переговорах, один прогресс не оправдывает ослабление существующего санкционного режима", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Помпео добавил, что в ходе переговоров с северокорейской стороной, которые прошли 7 июля, были достигнуты договоренности, что Пхеньян выполнит взятое ранее на себя обязательство уничтожить полигон для проведения испытаний ракетных двигателей, а также проведет репатриацию останков американских солдат погибших в Корейской войне, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что в самом Пхеньяне уже не склонны считать таким уж безоблачным диалог с Вашингтоном. Накануне МИД КНДР выразил "крайнее сожаление" по поводу позиции, занятой делегацией США во главе с Помпео на переговорах в Пхеньяне. Власти КНДР предупредили, что их стремление к денуклеаризации "может пошатнуться", если американцы будут стремиться исключительно к достижению своих целей. Не предлагая ничего релевантного взамен.

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